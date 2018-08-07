Ещё
Власти Северной Осетии создадут компанию по защите участников долевого строительства
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.41
$
63.67
73.59
73.84
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
74.55
+0.00 Золото
1210.02
–0.01 РТС
1147.16
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1596
–0.0091
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Власти Северной Осетии создадут компанию по защите участников долевого строительства 

ТАСС 3 часа назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют создать публичную компанию — фонд защиты граждан, участвующих в долевом строительстве. Об этом сообщает во вторник пресс-служба главы и правительства республики.
"На заседании правительства в ходе обсуждения было предложено создать на региональном уровне публичную компанию — фонд защиты граждан, участвующих в долевом строительстве", — говорится в сообщении.
В республике определят 25 ведущих банков, которые будут операторами долевого строительства, в компетенции Центробанка РФ. По словам председателя правительства Северной Осетии Таймураза Тускаева, все финансовые операции в сфере долевого строительства будут осуществляться только через счета уполномоченных банков. «Постепенно и методично создается система, которая обеспечит полное целевое использование финансовых средств граждан, чтобы в конечном итоге они могли получить качественные квартиры», — цитирует пресс-служба Тускаева.
Кроме того, на первоначальном этапе действия федерального закона застройщики должны производить страховые платежи в размере 1,2% от суммы строительства. В настоящее время изучается необходимость увеличения данного показателя до 6% для повышения эффективности защиты финансовых средств граждан.
Контроль за ситуацией в сфере долевого строительства в Северной Осетии возложен на региональное министерство строительства и архитектуры.
Как сообщили ТАСС в минстрой региона, во втором квартале 2018 года в министерство обратились 100 обманутых дольщиков.
ТАСС: последние новости
Более 20 помещений Сбербанка выставлено на торги в Москве Эксперты назвали первой на рынке программу рефинансирования ипотеки дольщикам Urban Group Чистая прибыль "Сибура" по МСФО в I полугодии снизилась на 30,3%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»430
Правительство не смогло выполнить поручение Путина279
Украина оставила «Газпром» без денег276
«Северный поток-2» прошел точку невозврата213
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США589
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение