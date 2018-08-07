Власти Северной Осетии создадут компанию по защите участников долевого строительства

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 августа. / ТАСС /. Власти Северной Осетии планируют создать публичную компанию — фонд защиты граждан, участвующих в долевом строительстве. Об этом сообщает во вторник пресс-служба главы и правительства республики.

"На заседании правительства в ходе обсуждения было предложено создать на региональном уровне публичную компанию — фонд защиты граждан, участвующих в долевом строительстве", — говорится в сообщении.

В республике определят 25 ведущих банков, которые будут операторами долевого строительства, в компетенции Центробанка РФ . По словам председателя правительства Северной Осетии Таймураза Тускаева, все финансовые операции в сфере долевого строительства будут осуществляться только через счета уполномоченных банков. «Постепенно и методично создается система, которая обеспечит полное целевое использование финансовых средств граждан, чтобы в конечном итоге они могли получить качественные квартиры», — цитирует пресс-служба Тускаева.

Кроме того, на первоначальном этапе действия федерального закона застройщики должны производить страховые платежи в размере 1,2% от суммы строительства. В настоящее время изучается необходимость увеличения данного показателя до 6% для повышения эффективности защиты финансовых средств граждан.

Контроль за ситуацией в сфере долевого строительства в Северной Осетии возложен на региональное министерство строительства и архитектуры.

Как сообщили ТАСС в минстрой региона, во втором квартале 2018 года в министерство обратились 100 обманутых дольщиков.