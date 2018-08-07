Вице-губернатор Алексеенко рассказал, как на Кубани будут появляться новые обманутые дольщики

Андрей Аленксеенко рассказал, что нельзя лишать компании разрешений на строительство, даже несмотря на задержку сдачи объекта. Он отметил, что в документе Депстройнадзора в Росреестр содержится просьба о том, что в случае задержки сдачи объекта хотя бы на один день, не давать возможности застройщику регистрировать новые ДДУ.

«Это стандартная процедура, полностью соответствующая действующему законодательству России. Если застройщик хотя бы на день задержал сдачу объекта долевого строительства, он не имеет права привлекать средства новых дольщиков. Более того, застройщик обязан заключить допсоглашения со всеми уже существующими дольщиками, в которых должны быть прописаны новые сроки сдачи объекта», — отметил Андрей Алексеенко , не указав максимальные сроки продления сдачи объекта (или возможное количество продлений по каждому из дольщиков — прим. «ФедералПресс» ).

По словам вице-губернатора, при согласии всех дольщиков, а также наличия допсоглашений, объект не будет считаться долгостроем. Андрей Алексеенко поставил под сомнения слова экспертов, которые говорили о возможном кризисе в сфере строительства в Краснодарском крае.

«Новые обманутые дольщики могут появиться лишь там, где компания-пирамида, которая уже вывела средства предыдущих дольщиков, будет иметь возможность регистрировать новые ДДУ. Если же у застройщика такой возможности не будет, то в худшем случае мы получим проблемный объект, который достроит другой инвестор. Либо компания самостоятельно завершит строительство за счет тех средств, которые уже привлекла. Разрешение на строительство никто не собирается отзывать до тех пор, пока объект не введут в эксплуатацию», — подчеркнул Андрей Алексеенко.