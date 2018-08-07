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Прожиточный минимум в Саратовской области вырос на 300 рублей
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Прожиточный минимум в Саратовской области вырос на 300 рублей 

Свободные новости 3 часа назад
Фото: Свободные новости
Губернатор Валерий Радаев утвердил размеры прожиточного минимума в Саратовской области за второй квартал 2018 года. Соответствующее постановление, подписанное главой региона 6 августа, опубликованона портале правовой информации.
Согласно документу, в среднем на душу населения прожиточный минимум составил 8707 рублей, по сравнению спервым кварталом этого годаувеличившись на 300 рублей.
Для трудоспособного населения этот показатель составил 9354 рубля (+327 рублей по сравнению с первым кварталом 2018 года). Для пенсионеров — 7176 рубля (+ 235 рублей), для детей — 9022 рубля (+315 рублей). В среднем по трем категориям жителей рост составил 292,3 рубля.
В постановлении подчеркивается, что указанные значения используются для «оценки уровня жизни населения области и оказания адресной социальной помощи малоимущим семьям (гражданам)».
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