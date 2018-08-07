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«Роснефть» вернула себе лидерство по рыночной капитализации в России
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«Роснефть» вернула себе лидерство по рыночной капитализации в России
Говорит Москва
2 часа назад
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Ведомости
Как свидетельствуют данные торгов, капитализация нефтяного гиганта составила 4 триллиона 535 миллиардов рублей. При этом стоимость
Сбербанка
оценивается на уровне 4 триллионов 533 миллиардов рублей.
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