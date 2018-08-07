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«Европлан» предлагает особые условия лизинга Cadillac
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«Европлан» предлагает особые условия лизинга Cadillac 

Банки.ру 2 часа назад
Автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК „Европлан“), входящая в группу „Сафмар Финансовые инвестиции“ Михаила Гуцериева, предлагает особые условия лизинга американских автомобилей премиум-класса Cadillac.
»Экономия при приобретении автомобилей Cadillac в лизинг через «Европлан» достигает почти 2 млн рублей. Предложение суммируется со скидками, которые могут предложить официальные дилерские центры», — говорится в сообщении лизингодателя.
Акция действует во всех регионах России и распространяется на весь модельный ряд марки.
Так, внедорожник класса «люкс» Cadillac Escallade рекомендованной стоимостью от 4,99 млн рублей можно приобрести с экономией по акции в 607 716 рублей и экономией по налогам в 1 332 680 рублей.
В свою очередь кроссовер Cadillac XT5 рекомендованной стоимостью от 3,39 млн рублей можно оформить в лизинг с экономией по акции в 939 923 рубля и экономией по налогам в 861 042 рубля.
Экономия по акции на кроссовер Cadillac CT6 рекомендованной стоимостью от 3,99 млн рублей составит 485 952 рубля, по налогам — 1 065 069 рублей.
«Европлан» также предлагает регистрацию автотранспорта в Госавтоинспекции, помощь на дорогах и топливную программу.
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