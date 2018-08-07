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Владимир Якушев: Нацпроект «Жилье и городская среда» предстоит скоординировать с регионами и муниципалитетами
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Владимир Якушев: Нацпроект «Жилье и городская среда» предстоит скоординировать с регионами и муниципалитетами 

Единый реестр застройщиков 56 минут назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Глава Минстроя отметил особую сложность предстоящего этапа работы по документу стратегической важности. В частности, предстоит еще обосновать перед Минфином объем финансирования его разделов. При этом все вопросы окончательного формирования нацпроекта необходимо закрыть уже в августе. Фото: www.doclist.ru Как сообщал портал ЕРЗ, 6 августа состоялось заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. В его рамках Минстрой отчитывался о ходе формирования нацпроекта «Жилье и городская среда». На брифинге после заседания глава ведомства Владимир Якушев (на фото) сообщил журналистам, что нацпроект еще предстоит скоординировать с учетом ситуации в регионах и отдельных муниципалитетах. «Сейчас пойдет очень большой блок работы, связанной с тем, чтобы федеральные паспорта корреспондировались с региональными паспортами национальных проектов», — заметил министр, добавив: — Впереди еще достаточно большая работа — субъекты Федерации будут увязывать все эти мероприятия с муниципалитетами. И в течение августа всю эту большую работу нам придется провести», — заключил он. Фото: www.barkli-md.ru Также, по словам Владимира Якушева, еще не завершено обсуждение с Минфином объемов финансирования четырех главных разделов нацпроекта: • «Ипотека»; • «Жилье»; • «Городская среда»; • «Снос аварийного фонда». Фото: www.news.sarbc.ru Повременив называть пока хотя бы приблизительную сумму финансирования нацпроекта, Якушев отметил при этом, что разногласия Минстроя с финансовым ведомством минимальны, к тому же они касаются лишь одного раздела — «Снос аварийного фонда». «Я думаю, что в процессе дополнительных дискуссий и эти разногласия тоже будут сняты», — заверил министр. Напомним, уже к 1 октября окончательно сформированный национальный проект «Жилье и городская среда» должен быть представлен Президенту РФ Владимиру Путину. Фото: www.omskrielt.com
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