Бензину установят справедливую цену

Резкий рост цен на бензин начался в апреле 2018 г. и продолжался примерно до середины июня. В Приморье на некоторых АЗС стоимость литра топлива даже превысила 50 руб. По данным статистики, российские сети АЗС потеряли в этот период в общей сложности 12 млрд руб. Из них 9,3 млрд пришлись на заправки крупных нефтяных компаний, а 3,4 млрд — на независимых владельцев заправок.

По мнению собеседников KONKURENT.RU, Дальний Восток вообще оказался в тупиковой ситуации. Из-за «экспортного потенциала» нефтяные компании ограничивали предложение топлива на биржевом рынке, формировав таким образом искусственный дефицит и спровоцировав рост цен как на биржевом рынке, так и на АЗС и для конечных потребителей.