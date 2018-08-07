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Более 6,4 тыс. документов в электронном виде поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья с начала года
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Более 6,4 тыс. документов в электронном виде поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья с начала года 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Более 6,4 тыс. документов в электронном виде поступило в Главное управление государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области с начала 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на его начальника Артура Гарибяна.
«С начала 2018 г. через региональный портал госуслуг (РПГУ) в Главгосстройнадзор Московской области поступило 6 тыс. 477 документов в электронном виде», — говорится в сообщении.
По словам А. Гарибяна, с начала 2018 г. застройщики через РПГУ направили в Главгосстройнадзор 607 извещений о начале строительства (реконструкции) объектов, 442 извещения об окончании строительства, 353 заявления о выдаче заключений о соответствии, а также ряд иных документов.
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