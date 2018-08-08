Ещё
Россиянка получила квартиру и оказалась в долговой ловушке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.41
$
63.67
73.59
73.84
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
74.51
+0.00 Золото
1210.60
–0.02 РТС
1147.16
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1599
–0.0130
25.07
1.1728
06.08
01.08
27.07

Россиянка получила квартиру и оказалась в долговой ловушке 

dom.lenta.ru 31 минуту назад
Фото: dom.lenta.ru
26-летняя жительница Новосибирска Вера Семка вступила в наследство, потеряв обоих родителей. Девушка получила в собственность квартиру, через год после этого к ней обратились коллекторы с требованием отдать долг. Об этом сообщается на сайте телеканала «Настоящее время».
Как выяснилось, долг родителей девушки был продан коллекторскому агентству, и за год, который прошел с ее вступления в наследство, сумма выросла почти вдвое. Задолженность возникла в 2008 году, хотя основание для финансовых проблем семьи было заложено в 1994-м. Отец Веры, пытаясь помочь своему другу вернуть долг местной жительнице Анне Гордиенко, переписал на нее свою квартиру.
«У меня в детстве и в юности не было никакого понимания, что происходит относительно всего этого. Я помню только каких-то людей в черных кожаных куртках, году в 95-96-м это было. Но никто никогда не приходил и не просил нас освободить квартиру», — приводит издание слова Веры.
В 2008 году Гордиенко обратилась в суд, требуя взыскать с родителей Веры Семки рыночную стоимость занимаемой ими квартиры. На тот момент недвижимость оценивалась в 1,76 миллиона рублей. «Я знаю, что с матери не списывали денег, потому что у нее не было официального места работы, и исполнение производства было проблематичным. А с отца высчитывали. Сначала с зарплаты, потом с пенсии», — рассказала девушка телеканалу.
В 2014-м оба родителя Веры скончались. При этом девушка получила в наследство не только квартиру, но и долг, выросший к тому моменту до 1,88 миллиона рублей. Вскоре после этого Гордиенко продала долг коллекторскому агентству, и спустя год после вступления в наследство Вера Семка узнала, что должна уже 3,5 миллиона. По информации издания, доход девушки составляет 23 тысячи рублей в месяц.
Дело по иску коллекторского агентства на момент публикации не закрыто. На заседании 2 августа 2018-го истец заявил о согласии отказаться от претензий в обмен на квартиру. Стоимость недвижимости, по словам Веры Семки, в 2018 году составляет порядка пяти миллионов рублей.
Летом 2018 года сообщалось, что с 2019-го коллекторы смогут получить доступ к биометрическим данным россиян. Передавать данные им будут банки при продаже дебиторской задолженности. Такая мера призвана помочь избежать ошибок при взыскании долгов.
dom.lenta.ru: последние новости
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье Провинциалы придумали новую схему отъема квартир у москвичей В Крыму начался ипотечный бум
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ нашли способ «заставить» самозанятых платить128
Россияне накопили более 32 трлн рублей7
Рублю предрекли неизбежную девальвацию
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США589
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»457
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение