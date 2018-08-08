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Средний чек за ЖКХ обогнал инфляцию в пять раз
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Средний чек за ЖКХ обогнал инфляцию в пять раз 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: Lenta.ru
Средний чек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России в первой половине 2018 года вырос на 10,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, пишут «Известия» со ссылкой на данные консенсус-опроса крупнейших банков, принимающих платежи за ЖКУ.
Средний размер чека за ЖКУ в первом полугодии составил, по данным издания, 2679 рублей. Наименьшие показатели зафиксированы в Сбербанке — 1520 рублей. Таким образом, рост платежей за коммунальные услуги в пять с лишним раз превысил инфляцию, которая в первом полугодии 2018-го составила 2,3 процента.
По закону предельная плата граждан за услуги ЖКУ ограничена коэффициентами, которые устанавливаются для каждого региона по отдельности и не могут превышать инфляцию. Последнее на данный момент повышение предельной платы произошло в июле нынешнего года, но на приведенную статистику оно повлиять не могло. Влияние на нее могли оказать прошлогоднее повышение, а также увеличившееся потребление россиянами коммунальных услуг.
Самый большой рост зафиксирован в Сибирском федеральном округе (2717 рублей, в два раза больше, чем в прошлом году). На втором месте — Южный федеральный округ (1869 рублей и 29 процентов). Самый большой размер платежа — в Москве (3450 рублей).
В некоторых регионах платежи снизились: в Волгоградской области на 167 рублей, в Пензенской — на 143, в Алтайском крае — на 88.
7 августа министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что роста цен за услуги ЖКХ до июля следующего года не произойдет, несмотря на повышение НДС с января с 18 до 20 процентов. Причиной тому фиксация предельной платы граждан за коммунальные услуги, закрепленная законодательно.
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