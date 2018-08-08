Цены на элитные квартиры в Москве взлетели на 6%

За квартал Москва поднялась в мировом рейтинге роста цен на жилье на 25 позиций, пишет РБК. В исследовании Prime Global Cities Index, в котором анализируются цены на высокобюджетную жилую недвижимость, наша столица переместилась с 36-го на 11-е место.

С марта 2017 года по март 2018 года стоимость элитного жилья снизилась на 1,4%. Однако уже в июне цены на недвижимость премиум-класса в Москве выросли на 6,6% по сравнению с этим же периодом 2017 года.

Лидером по росту цен на элитное жилье среди мегаполисов мира в июне оказался Гуаньчжоу. Второе место занимает Сингапур, а третье — Мадрид. Последнее место рейтинга (44-е) занял Стокгольм: цены на элитное жилье там упали на 8,4%.