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Цены на элитные квартиры в Москве взлетели на 6%
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Цены на элитные квартиры в Москве взлетели на 6% 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
За квартал Москва поднялась в мировом рейтинге роста цен на жилье на 25 позиций, пишет РБК. В исследовании Prime Global Cities Index, в котором анализируются цены на высокобюджетную жилую недвижимость, наша столица переместилась с 36-го на 11-е место.
С марта 2017 года по март 2018 года стоимость элитного жилья снизилась на 1,4%. Однако уже в июне цены на недвижимость премиум-класса в Москве выросли на 6,6% по сравнению с этим же периодом 2017 года.
Лидером по росту цен на элитное жилье среди мегаполисов мира в июне оказался Гуаньчжоу. Второе место занимает Сингапур, а третье — Мадрид. Последнее место рейтинга (44-е) занял Стокгольм: цены на элитное жилье там упали на 8,4%.
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