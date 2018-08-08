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Приморье выплатит федеральному бюджету 163,7 млн до 2034 года
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Приморье выплатит федеральному бюджету 163,7 млн до 2034 года 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Федеральный бюджет простит Приморскому краю долг в 163,7 миллиона рублей. Он возник из‐за того, что регион брал деньги на строительство общественных дорог. Об этом сообщили «ВЛ Новости».
Законодательное собрание РФ рассмотрит проект закона о реструктуризации долга Приморского края перед Федерацией. На данный момент сумма задолженности составляет 163,7 миллиона рублей. Эту сумму регион сможет выплачивать до 2034 года.
Администрация Приморья и Минфин заключили дополнительное соглашение о переводе из федерального бюджета в край денег на строительство региональных дорог 10 апреля. На тот момент реструктуризации подлежало 163 706 402,21 рубля долга.
Отмечается, что край будет ежегодно возвращать долг и проценты за рассрочку с 2025 по 2034 год равными частями. Пока задолженность остается, к ее остатку прирастает 0,1% годовых. За 2015 год сумма процентов составила 119 303,84 рубля, а в 2016 году — 163 706,4 рубля.
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