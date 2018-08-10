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Глава МЧС попросил власти Якутии быстро выплатить компенсации пострадавшим от паводка
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Глава МЧС попросил власти Якутии быстро выплатить компенсации пострадавшим от паводка 

ТАСС 8 минут назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев на рабочем совещании с врио главы Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым попросил в короткие сроки выплатить компенсации пострадавшим от паводка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
"Во время встречи обсуждался ход восстановительных работ и осуществление компенсационных выплат жителям республики, пострадавшим в результате паводка в текущем году", — сказали в МЧС.
Министр попросил Николаева в максимально короткие сроки осуществить выплаты пострадавшим и организовать работу по восстановлению дорожно-транспортной инфраструктуры.
В МЧС отметили, что в соответствии с распоряжением правительства РФ из резервного фонда Якутии были выделены и доведены в полном объеме финансовые средства в размере 587 млн 304 тыс. рублей. На оказание единовременной материальной помощи будет направлено 39 млн 780 тыс. рублей. На оказание финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости направят 65 млн 450 тыс. рублей, а в связи с полной утратой имущества первой необходимости — 131 млн 700 тыс. рублей.
Всего от весеннего паводка в этом году пострадали 15 районов Якутии и город Якутск. В зоне затопления оказались 63 населенных пункта, более 1,4 тыс. домов, пострадали свыше 5 тыс. человек. С 14 мая в Якутии действует режим ЧС.
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Комментарии  Ещё 14 источников 
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