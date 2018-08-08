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Якутия получит 587 миллионов рублей на ликвидацию последствий паводка
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Якутия получит 587 миллионов рублей на ликвидацию последствий паводка 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. Правительство РФ направит Якутии более 587 миллионов рублей на ликвидацию последствий весеннего паводка, сообщает правительство республики.
Ранее врио главы Якутии Айсен Николаев сообщил, что республика получит помощь из федерального бюджета в связи с наводнением. Властям региона стало известно о подписании постановления правительства РФ о выделении Якутии финансовых средств из федерального бюджета. Николаев отметил, что основная задача республиканских властей — максимально быстро довести эту помощь до людей, пострадавших от стихийного бедствия.
"На ликвидацию последствий весеннего паводка, произошедшего в мае 2018 года, из резервного фонда правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в Якутию будет направлено 587 миллионов 304 тысячи рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Дмитрий Медведев", — говорится в сообщении.
Согласно документу, 39,7 миллиона рублей будет направлено на оказание гражданам единовременной материальной помощи, 65,4 миллиона рублей — на оказание гражданам финансовой помощи в связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости, 131,7 миллиона рублей — на оказание финансовой помощи в связи с полной утратой имущества первой необходимости.
На аварийно-спасательные работы направят 128,1 миллиона рублей, 222,2 миллиона рублей — на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на пострадавших объектах.
Всего от весеннего паводка в Якутии пострадало 15 районов и город Якутск. В зоне затопления оказались 63 населённых пункта, 1436 домов, пострадавшими числятся 5143 человека. В Якутии действует режим ЧС федерального характера.
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