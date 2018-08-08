Якутия получит 587 миллионов рублей на ликвидацию последствий паводка

Ранее врио главы Якутии Айсен Николаев сообщил, что республика получит помощь из федерального бюджета в связи с наводнением. Властям региона стало известно о подписании постановления правительства РФ о выделении Якутии финансовых средств из федерального бюджета. Николаев отметил, что основная задача республиканских властей — максимально быстро довести эту помощь до людей, пострадавших от стихийного бедствия.

"На ликвидацию последствий весеннего паводка, произошедшего в мае 2018 года, из резервного фонда правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в Якутию будет направлено 587 миллионов 304 тысячи рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Дмитрий Медведев ", — говорится в сообщении.

Согласно документу, 39,7 миллиона рублей будет направлено на оказание гражданам единовременной материальной помощи, 65,4 миллиона рублей — на оказание гражданам финансовой помощи в связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости, 131,7 миллиона рублей — на оказание финансовой помощи в связи с полной утратой имущества первой необходимости.

На аварийно-спасательные работы направят 128,1 миллиона рублей, 222,2 миллиона рублей — на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на пострадавших объектах.

Всего от весеннего паводка в Якутии пострадало 15 районов и город Якутск. В зоне затопления оказались 63 населённых пункта, 1436 домов, пострадавшими числятся 5143 человека. В Якутии действует режим ЧС федерального характера.