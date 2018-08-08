На Левенцовке за 4 миллиарда построят мусороперерабатывающий завод

Планируется даже переработка пластика в полимерное сырье

В конце года в донской столице планируется строительство предприятия, которое будет перерабатывать отходы областного центра и прилегающего к нему Мясниковского района. Инвестором экотехнопарка за четыре миллиарда рублей выступит группа компаний «Чистый город». Комплекс будет также перерабатывать вторичный пластик шести регионов ЮФО в сырье для дальнейшей продажи.

Жители Левенцовки против строительства предприятия, но ростовские власти уверены, что поводов для беспокойства нет.

— Мэрия выставила на торги право аренды участка площадью 15,72 га под строительство предприятия по переработке мусора. Земля, где планируется строительство, находится в Северо-Западной промзоне Советского района Ростова — в двух километрах от Левенцовки. Стоимость одного года аренды превышает 23,8 млн руб, — пишет «Коммерсант». — Одним из главных претендентов на эту землю является волгоградская ГК «Чистый город».

Как ранее сообщала глава совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун, строительство федерального технопарка должно начаться в четвертом квартале 2018 года и завершиться через год.

Мусороперерабатывающий завод будет включать в себя полигон, сортировочный комплекс и площадку биокомпостирования. Стоимость крупного проекта составит 4 миллиарда рублей.

— Завод будет строиться в несколько этапов. Сначала планируется возведение объектов сортировки с максимальной степенью автоматизации и организация безопасного размещения отходов, — рассказала председатель совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун. — Чтобы не было выбросов метана в атмосферный воздух в проекте заложена технология биокомпостирования. Позже будет проводиться переработка пластика в полимерное сырье.

Проектная мощность такого завода оценивается в 200 тысяч тонн продукции в год.