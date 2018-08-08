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На Левенцовке за 4 миллиарда построят мусороперерабатывающий завод
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На Левенцовке за 4 миллиарда построят мусороперерабатывающий завод 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Планируется даже переработка пластика в полимерное сырье
В конце года в донской столице планируется строительство предприятия, которое будет перерабатывать отходы областного центра и прилегающего к нему Мясниковского района. Инвестором экотехнопарка за четыре миллиарда рублей выступит группа компаний «Чистый город». Комплекс будет также перерабатывать вторичный пластик шести регионов ЮФО в сырье для дальнейшей продажи.
Жители Левенцовки против строительства предприятия, но ростовские власти уверены, что поводов для беспокойства нет.
— Мэрия выставила на торги право аренды участка площадью 15,72 га под строительство предприятия по переработке мусора. Земля, где планируется строительство, находится в Северо-Западной промзоне Советского района Ростова — в двух километрах от Левенцовки. Стоимость одного года аренды превышает 23,8 млн руб, — пишет «Коммерсант». — Одним из главных претендентов на эту землю является волгоградская ГК «Чистый город».
Как ранее сообщала глава совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун, строительство федерального технопарка должно начаться в четвертом квартале 2018 года и завершиться через год.
Мусороперерабатывающий завод будет включать в себя полигон, сортировочный комплекс и площадку биокомпостирования. Стоимость крупного проекта составит 4 миллиарда рублей.
— Завод будет строиться в несколько этапов. Сначала планируется возведение объектов сортировки с максимальной степенью автоматизации и организация безопасного размещения отходов, — рассказала председатель совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун. — Чтобы не было выбросов метана в атмосферный воздух в проекте заложена технология биокомпостирования. Позже будет проводиться переработка пластика в полимерное сырье.
Проектная мощность такого завода оценивается в 200 тысяч тонн продукции в год.
В июле горожане, проживающие за микрорайном Левенцовка жаловались, что воздух травят промышленные предприятия, расположенные рядом с частным сектором. Проблемы с неприятным запахом у жителей Советского района возникли еще в 2016 году. Тогда люди жаловались на ядовитые пары в воздухе, которые шли от предприятия «Росткапитал» — завода по производству кровельных материалов. После многочисленных обращений в прокуратуру и во все остальные ведомства, завод приостановил работу на три месяца, а после и вовсе закрылся. Сейчас горожане снова обращаются во все возможные инстанции, с требованиями о проверках на предприятиях.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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