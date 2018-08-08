Возле Левенцовки «Чистый город» построит мусорный завод за 4 млрд рублей

Ближе к конце 2018 года группа компаний «Чистый город» начнет строительства мусороперерабатывающего завода стоимость 4 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Ъ-Юг». Сейчас администрация Ростова-на-Дону выставила на торги право аренды земельного участка площадью 15,72 Га под строительство завода в Северо-Западнной промзоне города в двух километрах от микрорайона «Левенцовский». Главным претендентом на аренду этого участка является компания «Чистый город» занимающаяся утилизацией твердых бытовых отходов. Региональные власти заверяют, что опасаться жителям близлежащих районов нечего. По словам, замминистра ЖКХ Ростовской области Ирины Ялтырева, «проект пройдет все необходимые экологические экспертизы и заключения».