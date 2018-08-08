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Главгосстройнадзор выдал 14 заключений о соответствии построенным объектам в Подмосковье с 23 по 29 июля
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Главгосстройнадзор выдал 14 заключений о соответствии построенным объектам в Подмосковье с 23 по 29 июля 

Агентство «Москва» 12 минут назад
Главгосстройнадзор выдал 14 заключений о соответствии за неделю, сообщили в пресс-службе ведомства.
«C 23 по 29 июля Главным управлением государственного строительного надзора Московской области выдано 14 заключений о соответствии (ЗОС) построенных объектов требованиям технических регламентов и проектной документации общей площадью более 113 тыс. кв. м», — приводятся в сообщении слова начальника Главгосстройнадзора Московской области Артура Гарибяна.
Уточняется, что в число объектов, получивших заключения о соответствии за прошлую неделю, вошло два жилых объекта, возведенных в городском округе Дубна и Ленинском районе, два социальных объекта в городском округе Химки, одно промышленное здание в городском округе Подольск, одно логистическое в Дмитровском районе, восемь линейных объектов в Ленинском и Щелковском районах, а также в городских округах Подольск и Дубна.
С начала 2018 г. Главным управлением государственного строительного надзора Московской области выдано 312 заключений о соответствии построенных или реконструированных объектов капстроительства требованиям технических регламентов и проектной документации общей площадью 3,5 млн кв. м.
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