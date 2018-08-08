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Свыше 20 домов по программе реновации выставили на кадастровый учет в столице с начала года
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Свыше 20 домов по программе реновации выставили на кадастровый учет в столице с начала года 

Южное Бутово 13 минут назад
Фото: Южное Бутово
В рамках программы по реновации жилого фонда поставили на кадастровый учет в Москве 21 дом с начала 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.
Управление Росреестра по Москве с начала 2018 г. поставило на кадастровый учет 21 дом в рамках программы реновации жилищного фонда столицы. Общая площадь зданий — более 402 тыс. кв. м. В них размещены 4 тыс. 624 квартиры, большая часть которых — двухкомнатные.
Отмечается, что 36% квартир — однокомнатные и еще 15% — трехкомнатные.
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