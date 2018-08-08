«КрасКом» помножил объем инвестиций в модернизацию на пять

Годовой отчет о выполнении инвестиционного проекта «КрасКома» за 2017 г. на общую сумму 634,3 млн рублей прошел государственную регистрацию.

Больше всего средств было вложено в работы по обеспечению устойчивости системы городского водоснабжения — 325,5 млн рублей, из них основная часть пошла на проектирование и строительство новых водопроводных сетей в районе четвертого моста через р. Енисей, где сейчас идет активное жилищное строительство микрорайона «Тихие Зори», а также был сдан в эксплуатацию один из главных объектов зимней Универсиады-2019 — спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск».

В системе водоотведения были выполнены мероприятия на общую сумму 205,2 млн рублей. В основном это капитальный ремонт коллекторов и правобережных очистных сооружений, а также установка нового оборудования на канализационно-насосных станциях.

В части теплоснабжения в инвестпроект вошли работы по замене ветхих и авариных трубопроводов на 83,6 млн рублей. Еще 20 млн рублей были направлены на реконструкцию трансформаторных подстанций и кабельных воздушных линий в частном секторе Красноярска.

«Впервые за 12 лет действия договора аренды размер собственных вложений «КрасКома» превысил полмиллиарда рублей, — отмечает генеральный директор предприятия Олег Гончеров. — Для финансового оздоровления ресурсоснабжающей организации с первых дней работы мы начали менять сложившиеся ранее неэффективные методы работы как руководства в целом, так и рабочих на местах. И результат не заставил себя долго ждать. В прошлом году, к примеру, объем капитального ремонта сетей водоснабжения и канализации в 12 с лишним раз превысил показатели 2016 года, в том числе и благодаря экономии, полученной от закупочной деятельности, а также открытых конкурсов по выбору подрядчиков. В этом году мы намерены увеличить объем инвестиционного проекта до 700 млн рублей».

Корректировку приложения к договору аренды в части ежегодного утверждения размеров инвестиций «КрасКом» ведет в тесном сотрудничестве с департаментом городского хозяйства администрации и департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска.