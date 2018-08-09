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Рубль отступил под мощным давлением доллара и евро
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Рубль отступил под мощным давлением доллара и евро 

ИА Regnum 1 час назад
На торгах 8 августа к 22:00 мск доллар и евро резко выросли к рублю. «Американец» подорожал по отношению к россиянину до 65,26 руб., за евро на бирже давали 75,81 руб. Европейская валюта, наконец, смогла выйти из затянувшегося коридора в 73−74 руб., причем это оказался выход наверх. Нефть марки Brent 8 августа в Лондоне резко понизилась в цене и к 22:00 мск подешевела до $72,02 за баррель. Рубль отступил под мощным давлением доллара и евро отчасти из-за снижения цены на нефть, но в наибольшей степени из-за публикации в российских СМИ деталей внесенного в конгресс США законопроекта об антироссийских санкциях, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.
Как сообщили СМИ, в законопроекте говорится о том, что Россию могут признать одним из спонсоров терроризма, об ужесточении санкций путем распространения их на покупки новых выпусков российских государственных облигаций и запрета российским государственным банкам операций в долларах США. Также в СМИ появилась информация о возможном введении санкций США против миллиардера Евтушенкова, что добавило негатива фондовому и валютному рынкам.
Аукционы 8 августа по размещению новых выпусков ОФЗ прошли не слишком удачно. Так, Минфину удалось продать только 73,5% объема выпуска ОФЗ-ПД №26 223 (погашение в феврале 2024 г.). Минфин разместил этих бумаг только на 11,023 млрд руб. из 15 млрд руб. Второй аукцион Минфина — ОФЗ-ПК 29 012по — по результатам оказался ещё более плачевным, чем первый: из 10 млрд руб. было размещено 2,085 млрд руб.
Индекс российских гособлигаций RGBI 8 августа постоянно снижался. Неудачный аукцион Минфина и новости о возможном ужесточении санкций способствовали падению индекса. Теперь курс доллара продолжит рост и проведет сегодня, 9 августа, в диапазоне цен 65−68 руб. А курс евро сегодня может торговаться в новом коридоре в 75−78 руб.
Напомним, что с начала января 2018 года до вчерашнего ослабления рубля курс доллара к рублю вырос на 11,5%, курс евро к рублю увеличился на 7,3%.
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