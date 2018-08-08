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В Омске при стабильных ценах на бензин дорожает газ
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В Омске при стабильных ценах на бензин дорожает газ 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Омские статистики озвучили цены на моторное топливо в июле. Дорогим для омских автомобилистов стал только газ. Омскстат отчитался об индексах потребительских цен и средних ценах на моторное топливо в июле 2018 года. Наибольший рост зафиксирован на газовое моторное топливо — цены подросли более чем на 6%. Цены на остальные виды топлива остались неизменными.
Средняя стоимость газового моторного топлива в конце июля перешагнула отметку в 20 руб., тогда как в марте этого года цена на него составляла 16,15 руб. Причем в региональном УФАС никаких нарушений не усматривают.
Цены на бензин и дизель при этом, согласно данным Омскстата, остаются стабильными. Так, АИ-92 в июле стоил 40,31 руб., АИ-95 — 42,73 руб., АИ-98 — 46,29 руб. Газовое моторное топливо стоило 19,44 руб., а дизельное — 44,84 руб.
Напомним также, что, согласно статистической информации, за последние три года — цена литра бензина в городе выросла более чем на 10 руб. Если в марте 2015 года стоимость литра самого популярного бензина АИ-92 составляла 29,5 руб., то сейчас он стоит 40 руб.
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