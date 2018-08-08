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Свыше 130 млн рублей направят на восстановление пострадавших от паводка дорог в Якутии
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Свыше 130 млн рублей направят на восстановление пострадавших от паводка дорог в Якутии 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ДорИнфо
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Около 133 млн рублей будет направлено из федерального бюджета на восстановление автомобильных дорог местного значения Якутии. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы региона.
"В рамках мероприятий по ликвидации последствий весеннего паводка на территории Республики Саха (Якутия) на восстановление автомобильных дорог общего пользования местного значения из государственного бюджета республики будет направлено порядка 133 млн рублей", — говорится в сообщении.
В результате паводка в Якутии было повреждено около 90 км автомобильных дорог, 13 мостов, 14 водопропускных труб. Предварительный ущерб, нанесенный паводком автомобильным дорогам в Якутии, составляет более 290 млн рублей.
ТАСС: последние новости
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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