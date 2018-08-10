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Утверждён список документов для операций по расчётному счёту застройщика
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Утверждён список документов для операций по расчётному счёту застройщика 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Кабмин утвердил состав документов, которые застройщик, привлекающий долевое финансирование, должен предоставить в банк для открытия счёта и проведения операция по нему, сообщили в Минстрое.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Состав документов утверждён по каждому виду операций, производимых застройщиком.
«В соответствии с законом о долевом строительстве при направлении распоряжения в уполномоченный банк на застройщика возложена обязанность по предоставлению документов или их копий, являющихся основанием для составления распоряжения. Чтобы исключить произвольное толкование банками указанной нормы, новыми поправками устанавливается конкретный состав документов, необходимых для проведения различных операций по расчетному счету застройщика», — говорится в сообщении Минстроя.
Ранее правительство утвердило требования к банкам, которые могут осуществлять сопровождение долевого строительства. Банки должны соответствовать ряду критериев, включая наличие лицензии и участие в системе страхования вкладов. Также будет играть роль место в кредитном рейтинге банков.
В июле вступил в силу закон о создании новой системы финансирования жилищного строительства, направленный на улучшение защиты прав дольщиков. Закон предусматривает, что с 1 июля 2018 года застройщик, который привлекает долевое финансирование, должен открыть расчётный счёт в банке для каждого строящегося объекта.
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