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Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
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Рынку новостроек пообещали возврат в СССР 

dom.lenta.ru 2 часа назад
Стоимость квартир в московских ЖК вырастет на 15-20 процентов после перехода застройщиков на новые правила работы. Еще одним следствием может стать возврат к типовой застройке образца СССР. Об этом сообщается в материалах компании «Инком-Недвижимость» (есть в распоряжении «Дома»).
«В среднесрочной перспективе нововведения на первичном рынке, безусловно, приведут к росту цен на новое жилье. Минимальное подорожание — пропорционально размеру ставки проектного финансирования, но пока неизвестно, какими будут эти ставки, — отмечает руководитель аналитического центра компании Дмитрий Таганов. — К тому же, следует учитывать административные и прочие сопутствующие расходы. Ожидаемый в ближайшие годы рост стоимости квартиры в новостройке составит не менее 15 процентов, а то и 20».
Эксперт подчеркивает, что удорожание дополнительно подстегнет дефицит квартир в новостроек, который возникнет из-за сокращения числа застройщиков. Компании будут уходить с рынка как из-за снижения рентабельности строительства жилья, так и потому, что изменения в 214-ФЗ ограничат их в объеме ввода квадратных метров.
«При этом спрос сохраняется, и он довольно высокий, — говорит Таганов. — Дефицит может возникнуть примерно через пять
лет, когда полностью реализуют квартиры в домах, возведенных по старым нормативам, или в продаже останутся не самые ликвидные объекты».
В итоге, очередным следствием нововведений может стать возврат к типовой безликой застройке, отмечает эксперт: «В конце концов, число девелоперов может сократиться до минимума. При таком сценарии исчезнут условия для конкуренции, без которой невозможно качественное развитие рынка. Выход новых интересных необычных предложений будет крайне ограниченным, ведь такими проектами занимаются, в основном, некрупные застройщики, которым, вероятнее всего, не удастся „выжить“ в жестких условиях. Усилится тенденция монополизации рынка, а крупные девелоперы масштабных массовых проектов традиционно тяготеют к шаблонам, и в этом случае вполне реальной выглядит перспектива засилья безликой единообразной застройки — как во времена СССР».
С 1 июля 2018 года в России введены новые правила для застройщиков, предусматривающие переход от долевого строительства к проектному финансированию. По мнению ряда экспертов, нововведение уже приводит к росту цен на недвижимость. В частности, в июльском исследовании аналитиков ЦИАН отмечается, что летом 2018-го рынок новостроек Москвы и Подмосковья показывает нетипичную ценовую динамику. Вместо снижения цен, характерного для июля, застройщики, напротив, повысили их.
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