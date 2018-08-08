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Как строили и почём продавали: слушаем в режиме онлайн отчёт о городской недвижимости
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Как строили и почём продавали: слушаем в режиме онлайн отчёт о городской недвижимости 

e1.ru 2 часа назад
В Екатеринбурге сегодня проходит полугодовая пресс-конференция Валерия Ананьева, главы одного из самых крупных застройщиков города — «Атомстройкомплекса». У компании много амбициозных проектов — и давние, такие как небоскрёб Opera Tower в самом центре Екатеринбурга и застройка Орджоникидзевского района, и новые — например, интенсивный «захват» Академического.
Здесь компания начала возводить жильё на площадке медкластера и готовится застроить бывшую территорию сельхозакадемии на Краснолесья. По поводу развития города руководство компании тоже имеет своё мнение: например, Ананьев был среди редких застройщиков, которые открыто высказывались против сноса телебашни возле цирка. И сегодня нас наверняка ждут новые интересные заявления.
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