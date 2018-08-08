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«Облкоммунэнерго» участвует в обеспечении жильем детей-сирот
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«Облкоммунэнерго» участвует в обеспечении жильем детей-сирот 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Стройплощадки социально-значимых объектов подключают к сетям в приоритетном порядке.
Энергетики выполняют техприсоединение строительных площадок, на которых возводятся социальные объекты, по ускоренной процедуре. Сейчас специалисты «Облкоммунэнерго» — предприятие работает в 42 муниципалитетах области — подключают к сетям застройку в Среднеуральске. Там будет возведен многоквартирный дом для детей-сирот.
— На первом этапе мы заключили договор на временное электроснабжение площадки — на период строительства заявителю будет обеспечена мощность 50 кВт от существующей трансформаторной подстанции. Позже подпишем договор на технологическое присоединение самого многоквартирного дома. Параллельно с этим будем вести работу по переносу нашей воздушной линии с места застройки, участок расположен прямо под ней, — рассказала ИА «Уральский меридиан» заместитель главного инженера АО «Облкоммунэнерго» по развитию и технологическому присоединению Наталья Пыжьянова.
Подрядная организация планирует начать работу на объекте в ближайшие дни, сдача жилья — 48 квартир в новостройке получат дети-сироты из Верхней Пышмы и Среднеуральска — запланирована на 1 квартал 2019 года. Заказчиком работ выступает свердловский «Фонд жилищного строительства».
— Учитывая значимость объекта и сжатые сроки строительства — они регламентированы 44-ФЗ — мы обратились к сетевой организации с просьбой ускорить подключение стройплощадки к электросетям. Такой опыт у нас уже есть по работе на других территориях, и взаимопонимание в таких вопросах очень способствует своевременной реализации социальных проектов, — пояснила директор ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» Оксана Вохминцева.
Всего с начала года в Свердловской области в рамках программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ключи от новых квартир получили 290 жителей Ирбита, Каменска -Уральского, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Первоуральска и других городов. Планируется, что до конца 2018 года договоры социального найма заключат еще не менее 500 граждан этой категории.
Фото превью: Лидия Аникина © ИА «Уральский меридиан»
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