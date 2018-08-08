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Сельхозпроизводства Ленобласти получат дополнительную компенсацию расходов на топливо
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Сельхозпроизводства Ленобласти получат дополнительную компенсацию расходов на топливо 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Как стало известно ivbg.ru, на эти цели региону из федерального бюджета выделено 16,4 млн рублей. Средства будут перечислены в рамках действующей субсидии на несвязанную поддержку в области растениеводства, которая направляется из федерального и регионального бюджета на организацию полевых работ — закупку семян, удобрений, запасных частей для техники и топлива. В 2018 году сельхозпредприятия региона уже получили 680 млн рублей несвязанной поддержки, из них 600 млн рублей — средства регионального бюджета, 80 млн рублей — федерального.
Дополнительные средства станут компенсацией из федерального бюджета увеличившихся расходов сельхопредприятий из-за роста цен на топливо.
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