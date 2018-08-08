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В Уфе появилась интерактивная карта строящихся зданий
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В Уфе появилась интерактивная карта строящихся зданий 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
В городе — 25 проблемных жилых домов. На сайте муниципалитета теперь можно посмотреть все стройки жилых домов в городе и узнать о них необходимую информацию. На карте разными цветами обозначены категории домов. Можно отфильтровать только благонадежные стройки, или, наоборот, посмотреть проблемные объекты с обманутыми дольщиками, замороженные, незаконные проекты и дома, строительство которых затягивается. По данным администрации, в Уфе сейчас 25 долгостроев с обманутыми дольщиками, еще четыре объекта начали строить без получения разрешения. Что касается строек с положительной динамикой — те, где строительство идет в срок, пользователи сайта могут посмотреть информацию о разрешении на строительство, увидеть ссылку на сайт застройщика и на трансляцию со стройплощадки. Новый ресурс поможет покупателям квартир увидеть, с какими застройщиками лучше не связываться, а какие объекты сдадут в срок.
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