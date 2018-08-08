В Уфе заработала Интерактивная карта строящихся многоквартирных домов

Как сообщает столичная мэрия, найти ее можно на главной странице сайта администрации, либо по ссылке.

Разработанная Интерактивная карта позволяет в оперативном режиме наблюдать за ходом строительства объектов и иметь полную информацию о том или ином объекте жилищного строительства.

— Каждый горожанин, зайдя на карту, при выборе любого из объектов, может увидеть общую информацию по нему — наименование, адрес объекта, информацию по земельному участку, дату начала и завершения строительства, технические параметры, ссылку на официальную страницу застройщика в Интернете и онлайн камеру. Также можно ознакомиться с информацией о разрешительной документации и сведениях о застройщике, — рассказали в пресс-службе мэрии.

Администрация города создала Интерактивнаю карту, чтобы минимизировать возможность появления новых «обманутых дольщиков» и исключить вероятность заключения договоров с недобросовестными застройщиками.

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