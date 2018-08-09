Кабмин выделил 294 млрд рублей «Фабрике проектного финансирования»

Правительство России выделило «Фабрике проектного финансирования» госгарантию в размере 294 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Специализированному обществу проектного финансирования «Фабрика проектного финансирования» предоставляется государственная гарантия на сумму 294 млрд рублей», — следует из текста распоряжения Правительства. Срок действия гарантии — до 31 декабря 2040 года. На эти средства «Фабрика проектного финансирования» будет давать заёмщикам средства по кредитам на реализацию инвестпроектов. При этом они не должны превышать 40% от общей стоимости займа.

Остальные средства на реализацию проектов будут внебюджетными. Соответственно, госгарантия — инструмент для привлечения соответствующего финансирования, которое пойдёт на реализацию инвестпроектов в рамках программы «Фабрика проектного финансирования», подчёркивается в постановлении кабмина.

Автором этой инициативы выступил Минфин . «Фабрика проектного финансирования» — госпрограмма, согласно которой инвестиционные проекты будут финансироваться путём предоставления синцидированного кредита.

Согласно выделенной госгарантии «Фабрика проектного финансирования» сможет предоставить своим заёмщикам соответствующие средства.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесён законопроект, согласно которому при досрочном погашении кредита заёмщикам будет возмещаться стоимость страховой премии. Исключением станет та её часть, которая выпала на действие страхование.

Пока при досрочном отказе от договора страхования уплаченная страховщику премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное. Однако такая практика практически не применяется при осуществлении добровольного страхования физического лица.