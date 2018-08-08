С начала года оборот предприятий Дона вырос на 13%

Совокупный оборот организаций донского региона с начала 2018 года составил 1, 69 трлн руб. Это на 13,2% выше объемов прошлого года. Сравнение ведется в действующих ценах, а не сопоставимых.

Наибольший рост объемов производства обеспечили организации большинства видов экономической деятельности, наименьший показали сектор добычи полезных ископаемых, рыболовство и рыбоводства, а также рынок операций с недвижимостью.

Одновременно зафиксировано увеличение индекса промышленного производства в Ростовской области почти на четверть (23%), по сравнению с данными 2017 года. Позитивный рост наблюдается и в сфере строительства торговых площадей, за первое полугодие текущего года введено в эксплуатацию на 25% больше площадей торговых предприятий чем за аналогичный период 2017 года.

Стоит отметить, что Ростовская область заняла второе место среди регионов ЮФО по росту объёма розничной торговли, уступив республике Адыгея. Торговля формирует более 20% ВРП региона. По итогам минувшего года оборот розничной торговли донских предприятий превысил 880 млрд рублей.