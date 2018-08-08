ТОП застройщиков РФ на 1 августа: ГК ПИК резко нарастила объем строительства 

Объем жилищного строительства ГК ПИК вырос почти на 1 млн м² и составил 5,32 млн м2. Группа ЛСР отстает на 906 тыс. м². Фото: puassets. s3.amazonaws.com ТОП застройщиков РФ по текущему строительству возглавила ГК ПИК, которая увеличила объем текущего строительства сразу на 970 731 м² (с 4 351 525 до 5 322 256 м²). В строительстве у застройщика — 53 жилых комплекса, в которых возводится 257 многоквартирных домов и 2 дома с апартаментами. Второе место заняла Группа ЛСР, которая уменьшила объем текущего жилищного строительства на 83 534 м² (с 4 499 457 до 4 415 923 м²). Застройщик занимал первое место в ТОП на протяжении полугода: с февраля по июль, опережая ГК ПИК как правило на 3—4%. На 1 августа разрыв между лидерами вырос до 17%. Замыкает тройку лидеров, как и в предыдущем ранжировании, Холдинг Setl Group, который увеличил объем текущего жилищного строительства на 5 619 м² (с 2 384 077 до 2 389 696 м²). Среди других изменений в ТОП можно отметить перемещение MR Group с семнадцатого места на девятое. В результате этих пертурбаций Лидер Групп стала десятой, а Группа Самолет-Девелопмент покинула ТОП-10, опустившись на одиннадцатое место. ТОП‑10 застройщиков РФ по объему текущего строительства Всего десятка крупнейших застройщиков на 1 августа 2018 года возводит 19,53 млн м² жилья (15,60% от объема текущего строительства всех застройщиков России). Месяцем ранее эти же компании имели в текущем строительстве 18,12 млн м² жилья (15,11%). На тройку лидеров приходится 12,13 млн м² или 9,69% строящегося жилья в стране. Доля десяти крупнейших застройщиков в объеме текущего жилищного строительства растет с мая текущего года. До этого на протяжении десяти месяцев она составляла от 14,4 до 14,8%, а в начале прошлого едва достигала 13%. С ТОП застройщиков можно ознакомиться здесь.