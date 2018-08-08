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В индустриальных парках «Преображенка» и «Чапаевск» до 2022 г. могут создать 3,5 тыс. рабочих мест
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В индустриальных парках «Преображенка» и «Чапаевск» до 2022 г. могут создать 3,5 тыс. рабочих мест 

Волга Ньюс 2 часа назад
Об этом сообщает региональное минэкономразвития.
Оба индустриальных парка начали создаваться в 2014 году в соответствии с распоряжением облправительства. Индустриальными парками была пройдена процедура проверки на соответствие требованиям в Минпромторге РФ и включения их в реестр, позволяющий получать поддержку из федерального бюджета.
В настоящее время резиденты «Преображенки» инвестировали в производства 4,6 млрд руб. и создали более 300 рабочих мест.
Якорный резидент ИП «Чапаевск» компания Кнауф построила на площадке завод, который откроется 1 октября 2018 года. Намерения инвестировать в строительство предприятий на территории парка высказали еще семь потенциальных резидентов.
В целом, в период с 2014 г. по 1 августа 2018 г., налоговые и таможенные платежи действующих резидентов индустриальных парков «Преображенка» и «Чапаевск» во все бюджеты составили почти 2,5 млрд руб, в том числе в областной и местный бюджеты 233 млн рублей.
Как сообщает министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, объем инвестиций (собственные средства резидентов) в реализацию проектов составил более 6,3 млрд руб., создано 338 рабочих места.
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