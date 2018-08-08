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Семь компаний готовы создать более 1,3 тыс. рабочих мест в индустриальном парке «Чапаевск»
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Семь компаний готовы создать более 1,3 тыс. рабочих мест в индустриальном парке «Чапаевск» 

Волга Ньюс 56 минут назад
Компании готовы инвестировать более 7,2 млрд руб. и создать более 1,3 тыс. рабочих мест:
ООО «Новая Концепция-Поволжье» (организация комплексного предприятия по первичной переработке изношенных автомобильных шин", объем инвестиций — 1,25 млрд руб., 115 рабочих мест);
ООО «Химпласт» (строительство обувной фабрики, объем инвестиций 80 млн руб., 60 рабочих мест);
ООО «Сэнвуд» (строительство комбината по производству изделий из древесно-полимерных композитов (ДПК/WPC), объем инвестиций 2,2 млрд руб., 288 рабочих мест);
ООО «ГИС» (массовое производство жилых домов и строительных конструкций, объем инвестиций — 1,5 млрд руб., 700 рабочих мест);
ЗАО НПФ «Самарские горизонты» (Организация серийного производства забойных телеметрических систем с комплексированным каналом связи для бурения горизонтальных скважин, объем инвестиций 880,9 млн руб., 150 рабочих мест);
ООО «Генерация. Связь. Автоматика» (производство газопоршневых электростанций, объем инвестиций 245 млн руб., 45 рабочих мест);
ООО Кнауф Гипс Челябинск (строительство предприятия по производству современных— строительных материалов, объем инвестиций — 1,1 млрд руб., 60 рабочих мест).
Напомним, Кнауф уже реализует один из своих проектов в статусе якорного резидента ИП «Чапаевск». На сегодняшний день завершено строительство завода по производству гипсового вяжущего и гипсовых смесей мощностью производства гипсового вяжущего — 250 тыс. т/год; производство сухих гипсовых смесей — 130 тыс. т/год. Открытие завода запланировано на 1 октября 2018 года. Реализация проекта позволит создать 60 новых рабочих мест. По состоянию на 1 августа 2018 г. объем инвестиций якорного резидента составил около 1,7 млрдрублей, создано 32 рабочих места.
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