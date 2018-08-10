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Приморские аграрии увеличили урожайность овощей
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Приморские аграрии увеличили урожайность овощей 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Приморье аграрии увеличили урожайность овощей, собрав с полей почти 10 тысяч тонн овощей и картофеля, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
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