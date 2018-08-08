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Структура «Ростеха» получила контракт на обслуживание «умных» дорог Москвы
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Структура «Ростеха» получила контракт на обслуживание «умных» дорог Москвы 

Ведомости 51 минуту назад
Структура «Ростеха», компания «Швабе-Москва», стала победителем тендера на обслуживание интеллектуальной транспортной системы Москвы. Об этом сообщает РБК. Стоимость работ превышает 17 млрд руб.
Согласно условиям конкурса, подрядчик будет обслуживать датчики мониторинга транспортных потоков, светофоры, дорожные табло, камеры телеобзора и метеостанции. Издание со ссылкой на сайт госзакупок уточняет, что тендер был объявлен в конце июня. До этого заказчик — ГКУ «Центр организации дорожного движения Москвы» (ЦОДД) — самостоятельно обслуживал интеллектуальную транспортную систему и заключал контракты с подрядчиками на часть работ.
В состав оборудования, обслуживанием которого займется подрядчик, входят 3,7 тыс. датчиков мониторинга транспортных потоков, 2,6 тыс. светофорных объектов (в столице около 40 тыс. светофоров), 236 дорожных табло, 2,7 тыс. камер телеобзора и 48 метеостанций.
Подрядчик получит контракт на пять лет, в этот период он должен обеспечивать бесперебойную работу интеллектуальной транспортной системы, а также ремонтировать ее при необходимости, указывается в техзадании. Стартовая цена лота составляла 17,5 млрд руб., предложение компании-победителя — 17,2 млрд руб.
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