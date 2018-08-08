Завершение строительства набережной и укрепление берега в Благовещенске обойдутся в 2,4 млрд рублей

Около 2,4 млрд рублей необходимы на завершение строительства набережной города Благовещенска и проведения работ по берегоукреплению. Об этом сообщает в среду пресс-служба правительства Амурской области со ссылкой на врио губернатора Амурской области Василия Орлова.

По данным пресс-службы, Орлов попросил председателя правительства РФ Дмитрия Медведева финансово поддержать проект во время рабочей встречи в Москве 7 августа.

«Нас беспокоит проблема учащения наводнений и паводков на территории области. <> В зоне повышенного риска находится город Благовещенск, расположенный на слиянии рек Амура и Зеи, для предупреждения затопления создаются соответствующие объекты инженерной защиты. Проект берегоукрепления реализуется в городе с 2008 года, на данный момент введено в эксплуатацию 5 из 10 участков. В этом году благодаря поддержке Минвостокразвития России достроят еще два, для завершения всех берегоукрепительных работ необходимо еще 2,4 млрд рублей», — сказал Орлов.

Работы по берегоукреплению в Благовещенске на набережной реки Амур ведутся с 2008 года. Планировалось, что проект будет полностью завершен к 2020 году. Реконструкция двух участков набережной запланирована на 2019 год благодаря поддержке Министерства экономического развития Дальнего Востока — на эти цели выделено 620 млн рублей. 2,4 млрд рублей — это сумма, которая требуется для полного завершения реализации проекта, то есть сдачи всех 10 участков.