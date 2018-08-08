Омские антимонопольщики считают обоснованным повышение цены на газ для автомобилей

Накануне сеть омских АЗС вновь подняла цены на газомоторное топливо. Его стоимость выросла почти на два рубля. Сегодня, 8 августа, омичи пожаловались на повышение цен на автомобильный газ на заправочных станциях города. Так, накануне на заправке по ул. Ипподромной литр топлива оценили уже в 22 рубля 40 копеек, в то время как ранее он обходился в 20 рублей 50 копеек. Напомним, что средняя стоимость газомоторного топлива в июне была на уровне 18,32 руб., а в марте этого года — 16,15 руб.

С 7 августа цены изменились в сети АЗС «Топлайн». Теперь стоимость одного литра голубого автомобильного топлива увеличилась на 1,95 руб. — до 22,45 руб. При этом последний раз повышение цен происходило 19 июля, когда цена увеличилась до 20,5 руб. В компании ИА «Омск Здесь» пояснили, что сети АЗС являются лишь операторами на рынке и не влияют на стоимость, а рост цен на газ объясняется политикой поставщика.

Между тем, по информации сайта "Газпромнефти" , для корпоративных клиентов стоимость газа по-прежнему составляет 19,75 руб., а на АЗС «Юнигаз», работающих под брендом "Лукойл" , также без изменений — 20,95 руб.

Отметим, что розничные цены на газ, как и на бензин, идут в рост вслед за оптовыми. Как сообщили «Омск Здесь» в региональном УФАС, с начала года в ведомство поступило четыре жалобы на подорожание топлива от горожан, большая часть из них — в последние месяцы. Однако никаких нарушений ведомство не усматривает.

Ситуация с газом аналогична ситуации с бензином. Вслед за ростом оптовой и мелкооптовой цены на газ, идет повышение розничной цены. На розничном и мелкооптовом рынке нет оснований для возбуждения дела, потому что рост обоснован тем, что выросла закупочная цена, — пояснила ИА «Омск Здесь» начальник аналитического отдела УФАС по Омской области Татьяна Попова

Добавим, что цены на бензин пока остаются неизменными. Так, топливо марки АИ-92 обойдется от 40,2 до 40,45 руб., а за АИ-95 от 42,4 руб. до 43,5 руб. Дизельное топливо варьируется в интервале от 46 руб. до 46,5 руб. за литр. Напомним, в мае этого года повышение происходило несколько раз, и эксперты высказали мнение, что автомобилистов ожидает «золотая» осень. Омскими статистиками еще в мае зафиксирован наибольший рост именно на газомоторное топливо. Тогда цены подросли сразу на 10%, в то время как повышение цен на бензин варьировалось от 6 до 7%.