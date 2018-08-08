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«Связной» запустит сервис доставки товаров от партнеров
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«Связной» запустит сервис доставки товаров от партнеров 

RB.ru 32 минуты назад
Сроки запуска проекта пока не раскрываются, однако известно, что доставкой товаров будут заниматься сотрудники ритейлера и региональные партнеры.
Сейчас компания уже использует собственные салоны как пункты самовывоза товаров, заказанных у партнеров, среди которых «Мегафон», Lamoda, Ozon, Avon, Mamsy, «Дочки-сыночки» и другие.
Тестирование сервиса курьерской доставки начнется с теми же партнерами, а в будущем услуга станет доступна и для других компаний. В «Связном» ожидают, что ежегодная выручка от сервиса составит 200 млн рублей.
Сейчас «Связной» доставляет более 120 тысяч покупок в месяц, а до конца 2018 года планирует увеличить этот показатель до 200 тысяч. В прошлом году услуга доставки принесла объединенной компании 1,6 млрд рублей выручки, в 2018 году компания надеется довести ее до 2,5 млрд рублей.
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