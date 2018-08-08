Завершено возведение монолита торгово-гостиничного комплекса в Южном Бутове

Этап монолитных работ по строительству торгово-гостиничного комплекса на пересечении улицы Поляны с Аллеей Витте завершен. Об этом рассказал Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

«На сегодняшний день на объекте закончены работы по возведению монолита и на финальном этапе находится монтаж кровли, как в части гостиницы, так и в части здания под торговый центр», — пояснил Константин Тимофеев.

Вместе с тем, представитель компании застройщика отметил, что к объекту практически подведены все инженерные сети, в скором времени планируется приступить к работам по внутренней отделке, обустройству фасадов и внутренних инженерных сетей.

Напомним, внешне строящийся комплекс представляет собой два вытянутых прямоугольника разной этажности. Торговые объекты, административные помещения разместятся на первых двух этажах здания, а гостиница на 87 номеров — с третьего по седьмой этажи.

Общая площадь комплекса составит 10 тысяч квадратных метров. Под торговые помещения предусмотрена площадь около двух тысяч квадратных метров, а гостиница займет почти три тысячи «квадратов». Вместе с тем, в зданиях разместятся точки общепита. На цокольном этаже откроется фитнес-центр с бассейном площадью около 1500 квадратных метров, а также подземный паркинг на 55 машино-мест.