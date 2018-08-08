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Glencore увеличила чистую прибыль в первом полугодии на 13,3% — до $2,8 млрд
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Glencore увеличила чистую прибыль в первом полугодии на 13,3% — до $2,8 млрд 

Rambler News Service 2 часа назад
Чистая прибыль швейцарской трейдинговой компании Glencore составила в январе-июне 2018 года $2,776 млрд, что на 13,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.
Скорректированный показатель EBITDA вырос на 42,7% и составил $8,27 млрд
Скорректированный показатель EBIT вырос на 34,7% — до $5,119 млрд
Чистый долг Glencore сократился на 15,7%, с $10,673 млрд по состоянию на 31 декабря 2017 года до $8,997 млрд по состоянию на 30 июня текущего года.
Швейцарская Glencore является одним из крупнейших в мире производителей и трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском городе Бар. В компанию входит около 150 горнодобывающих и металлургических активов более чем в 50 странах мира.
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