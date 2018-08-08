Уральцы накопили на вкладах 3 триллиона рублей

На 1 июля 2018 года на банковских вкладах жителей Уральского федерального округа хранилось около 2,8 триллиона рублей. Это на 7,5% больше, чем годом ранее. Средняя ставка по вкладам физических лиц в рублях составила 4,9% годовых, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском ГУ Банка России

Тюменская и Свердловская области вошли в десятку субъектов РФ по объему хранящихся на депозитах средств — жители этих регионов держат в банках по 782,2 и 677,6 миллиарда рублей соответственно.

Население Челябинской области доверило финорганизациям 408 миллиардов рублей, Башкортостана — 377,6 миллиарда, а Пермского края — 324,5 миллиарда рублей. Жители Оренбургской и Курганской областей держат на вкладах 181,5 и 57,4 миллиарда рублей соответственно.

Наиболее выгодные условия банки предлагают в Тюменской и Челябинской областях: средневзвешенная ставка по вкладам в рублях составила 5,18% и 5,03% соответственно.

На долю рублевых вкладов приходится 86% от их общего числа. За год объем таких депозитов вырос на 9,2%, а объем валютных накоплений уменьшился на 1,6%.

"Вклады снова показали тренд на увеличение. В этом году снижение ставок начинает замедляться, а некоторые банки повышают ставки по вкладам. Поэтому этот инструмент инвестирования и сбережения средств будет продолжать оставаться привлекательным для потребителей", — констатировала заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Елена Федина.