ImmoTrading приглашает на презентацию проектов в Дубае c доходностью до 9% годовых

Австрийская компания ImmoTrading зарекомендовала себя на рынке жилой недвижимости как надёжный партнер, предлагая недвижимость в Австрии, Венгрии и ОАЭ уже на протяжении 15 лет. 30 августа 2018 года любой желающий сможет побывать на презентации проектов одного из самых значимых девелоперов Персидского залива. Участникам встречи будут предложены многофункциональные проекты, которые расположены в лучших районах Дубая — Business Bay, Arjan и Dubai International City. Они представляют собой эффективное сочетание объектов жилого, торгового и развлекательного назначения. Стоимость недвижимости начинается от €75 000. Мероприятие будет интересно как индивидуальным, так и институциональным инвесторам, которые хотят вложить средства в жилье среднего ценового сегмента в Дубае. В дальнейшем квартиры в многофункциональных объектах могут быть сданы в аренду менеджерам-экспатам, за счет которых население эмирата ежегодно растет на 5%. Доходность недвижимости в проектах может достигать 8-9% годовых. Собственники такого жилья также смогут сдавать его в аренду туристам, в том числе из России. Ежегодно Дубай посещают 23 млн путешественников. Все проекты многофункциональны, поэтому на территории есть все возможности для отдыха и развлечений. Проекты расположены в лучших, наиболее развитых районах Дубая, в непосредственной близости от основных достопримечательностей города — Miracle Garden. Business Bay, Burj Khalifa и Dubai Mall. Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация. Подробная информация и регистрация для участия в презентации — здесь. По любым вопросам обращайтесь:

Ирина Бужак

Консультант по недвижимости, ImmoTrading

Кернтнер Ринг, 5-7, 1010 Вена

Тел. +43 664 428 0270

Эл.почта irina.buzak@immotrading.at www.immotrading.at