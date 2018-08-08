Сколько человек в Алтайском крае занято в сфере торговли?

Помнится, в советское время День работников торговли отмечали с большим размахом. А сейчас как-то всё тихо прошло… Но сейчас же этих работников в разы больше, наверное…

Мы не располагаем данными, сколько жителей края во времена СССР работали в торговле, но сейчас, по официальным данным, в этой сфере у нас трудится около 200 тысяч человек.

По словам врио начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгения Дешевых, сегодня в регионе с учётом локальных сетей действует более 900 розничных компаний, а стационарную розничную торговлю осуществляют 14,6 тысячи торговых объектов, из них более 9 тысяч (60%) функционируют в муниципальных районах.

По данным ведомственного мониторинга, обеспеченность населения площадью торговых объектов в целом по краю составляет 966 кв. м. на 1 тысячу жителей (минимальное нормативное значение — 479 кв.м. — ред.). Доля торговли в валовом региональном продукте составляет 14,1% (70,3 млрд рублей), что соответствует третьему месту среди других отраслей экономики края. А по объёму налоговых отчислений торговая сфера занимает вторую позицию после обрабатывающих производств с долей 16,8% (13,4 миллиарда рублей) в общем объёме бюджетных поступлений.

По итогам первого полугодия 2018 года, оборот розничной торговли в крае составил 150,4 миллиарда рублей.