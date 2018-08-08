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Более 300 квартир в Цхинвале будут сданы в 2018 году
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Более 300 квартир в Цхинвале будут сданы в 2018 году 

ТАСС 3 часа назад
ЦХИНВАЛ, 8 августа. /ТАСС/. Более 300 квартир в новых домах в столице Южной Осетии Цхинвале будут введены в эксплуатацию до конца 2018 года, сообщил в среду ТАСС президент республики Анатолий Бибилов.
"Сегодня у нас фактически около 300 квартир готово к сдаче, они будут сданы в этом году, строятся еще два корпуса жилых домов. В этом году планируем ввести 13 тыс. кв. м жилья, еще 14 тыс. кв. м — в следующем", — сказал он.
По словам Бибилова, в текущем году в Цхинвале планируется сдать в эксплуатацию ряд социальных объектов.
"Строится новый родильный дом, построен и уже сдается медико-социальный центр, наверное, уже в этом месяце его сдадут… В сфере образования идет строительство новых детских садов, школ. В этом году будет построен один новый детский сад, еще один запланирован в следующем году", — добавил президент.
Он уточнил, что все крупные социальные объекты строятся в рамках российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии.
Ранее сообщалось, что на реализацию инвестпрограммы в 2015-2017 годах из российского бюджета выделено 9,1 млрд рублей. Еще порядка 4,1 млрд рублей республика ожидает по инвестиционной программе на 2018-2019 годы.
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