Курс доллара торгуется выше 64 рублей

Курс доллара поднялся выше 64 руб. впервые с 19 июня. Об этом следует из данных Московской биржи.

Курс доллара вырос на 60 коп., до 64,09 руб.

Курс евро поднялся на 63 коп., до 74,28 руб. Курс евро превысил 74 руб. впервые с 25 июля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,12%, до $74,56 за баррель.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 15,37 коп., до 73,56 руб., курс доллара увеличился на 4,5 коп., до 63,54 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 9,39 коп., составив 68,05 руб.

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