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Прогноз результатов ВТБ за II квартал: чистая прибыль выросла на 30% г/г
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Прогноз результатов ВТБ за II квартал: чистая прибыль выросла на 30% г/г 

Прайм 2 часа назад
ВТБ завтра представит финансовые результаты по МСФО за 2К18. Мы ожидаем, что банк продемонстрирует сильные показатели — по нашему прогнозу, чистая прибыль за 2К18 вырастет на 30% г/г до 39 млрд руб. (и составит 95 млрд руб. в 1П18). Учитывая недавно объявленный прогноз чистой прибыли главы ВТБ Андрея Костина на уровне 95-100 млрд руб. за 1П18, мы не ожидаем, что отчетность будет сюрпризом для рынка. В этот же день банк проведет телефонную конференцию. Мы считаем прогноз банка по чистой прибыли на этот год в размере 150 млрд руб. (что соответствует и консенсус-прогнозу рынка) консервативным и ожидаем, что он будет повышен в ходе телефонной конференции с последующим повышением консенсус-прогноза. Это в сочетании с привлекательными оценками стоимости (0,6x 2018-19П P/BV) должно поддержать акции банка в краткосрочной перспективе
Наш прогноз показателей за 2К18 мы приводим ниже:
По нашей оценке, чистый процентный доход за 2К18 составит 118 млрд руб., что на 3% выше г/г на фоне роста кредитного портфеля и доли розничного кредитования в портфеле. Это соответствует ЧПМ примерно на уровне 4,1% в 2К18, что практически не изменилось в годовом сопоставлении и на 0,1 п. п. выше в квартальном сопоставлении.
Это в сочетании с ростом комиссионного дохода на 4% г/г приведет к росту операционной прибыли на 20% г/г — до 156 млрд руб. в 2К18.
Операционные расходы, по нашему прогнозу, вырастут на 4% г/г и не изменятся в квартальном сопоставлении, составив 63 млрд руб., что предполагает отношение расходов к доходам на уровне 40,7% (что на 6,3 п.п. ниже г/г)
Согласно нашему прогнозу, резервы в 2К18 составят 43 млрд руб., что на 50% выше г/г и более чем в два раза выше в квартальном сопоставлении (и отражает тренды отчетности за 5М18 по МСФО). Это соответствует стоимости риска на уровне 1,8%, что на 0,6 п.п. выше г/г и на 0,9 п.п. выше к/к. В то же время, по нашей оценке, стоимость риска за 6М18 составит 1,4%, вполне укладываясь в прогноз на 2018 г. Учитывая это, мы ожидаем, что коэффициент покрытия проблемной задолженности вырастет до 109% против 106% в 1К18.
В итоге мы прогнозируем что чистая прибыль составит 39 млрд руб., что на 30% выше г/г, при ROAE 10,6% (что на 2,2 п.п. выше г/г). По нашей оценке, совокупная чистая прибыль за 1П18 составит 95 млрд руб., что соответствует нижней границе прогноза главы ВТБ (95-100 млрд руб).
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