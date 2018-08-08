Россиянин выставил на продажу квартиру с бабушкой

Житель Железнодорожного района Пензы разместил в одной из интернет-баз недвижимости объявление о продаже квартиры с внушительной скидкой. Низкую стоимость жилья он объяснил наличием одного юридического изъяна — в жилом помещении зарегистрирована 81-летняя пенсионерка. Об этом сообщает агентство «Пенза-Пресс».

«Продам двухкомнатную квартиру, — цитирует объявление агентство. — Жилье под ремонт. Цену продажи ставлю на 500 тысяч меньше рынка, так как в квартире прописана старая бабушка, 81 год. Выписать нельзя, только ждать. Идеально сдавать одну из комнат за четыре тысячи в месяц и ждать, когда она уйдет самостоятельно. Если это случится рано — джекпот».

Объявление возмутило интернет-пользователей. Так, большинство участников популярного сообщества Yaplakal.com, куда выложили скриншот описания квартиры, сочли предложение абсурдным и жестоким. «Дебил. Надеюсь, с ним в его старости поступят так же», — прокомментировал пользователь с никнеймом MaxxM. «В карты проигрался, или весь в кредитах. Ждать не может… Гад», — добавил Семьянин. «Обычные добропорядочные покупатели такую квартиру не купят», — резюмировал ПсихоПатрик.

В описании объекта не указывается, является ли бабушка родственницей продавца. На момент написания материала объявление было снято с публикации.

В декабре 2017-го громкий скандал разгорелся вокруг продажи деревни Даниловское в Тверской области вместе в проживающими в ней жителями. Местные — около 50 человек, зарегистрированных в проданных домах, тогда назвали себя крепостными XXI века.