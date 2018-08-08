Центробанк: костромской «Confidence Bank» уличили в выводе активов

Руководство костромского «Confidence Bank» уличили в попытке вывода активов. Временная администрация провела обследование финансового состояния кредитной организации, сообщает Банк России

Несмотря на банкротство и остановку деятельности банка, временная администрация установила операции, направленные на вывод активов банка. Делало это руководство и собственник кредитной организации. Вывод происходил через кредитование заемщиков, в том числе аффилированных с собственниками банка.

Согласно оценке, стоимость активов «Confidence Bank» не превышает 3 миллиардов 200 миллионов рублей. А величина обязательств перед кредиторами составляет более 4 миллиардов 500 миллионов рублей.