Центробанк: костромской «Confidence Bank» уличили в выводе активов 

Руководство костромского «Confidence Bank» уличили в попытке вывода активов. Временная администрация провела обследование финансового состояния кредитной организации, сообщает Банк России.
Напомним, что у банка отозвали лицензию, а потом признали банкротом. Временной администрацией назначена корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
Несмотря на банкротство и остановку деятельности банка, временная администрация установила операции, направленные на вывод активов банка. Делало это руководство и собственник кредитной организации. Вывод происходил через кредитование заемщиков, в том числе аффилированных с собственниками банка.
Согласно оценке, стоимость активов «Confidence Bank» не превышает 3 миллиардов 200 миллионов рублей. А величина обязательств перед кредиторами составляет более 4 миллиардов 500 миллионов рублей.
Информация об операциях направлена в генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел и Следственный комитет.