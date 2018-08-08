Аграрии Курганской области получат из федерального бюджета 102 миллиона рублей 

Деньги компенсируют весенний рост на горючее
Дмитрий Медведев подписал документ, по которому 79 регионов страны получат субсидии на топливо для сельхозпроизводителей. В числе этих субъектов оказалось и Зауралье. Из федерального бюджета аграрии получат 95,1 миллион рублей, еще 7,2 выдели областной бюджет.
— Выделенные правительством РФ средства позволят компенсировать рост цен на ГСМ в весенний период. Сейчас оптовые цены на дизтопливо не только стабилизировались, но и снизились к июньской цене текущего года на 5-6%. Сегодня у нас уже стартовала уборочная кампания, аграрии ждут эту поддержку, и департамент со своей стороны готов доводить средства до сельхозтоваропроизводителей, выполнивших условия предоставления господдержки, максимально быстро, — отметил директор департамента АПК Курганской области Сергей Пугин.