Аграрии Курганской области получат из федерального бюджета 102 миллиона рублей

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В Макушино сироты получили ключи от новых квартир в 32-квартирном доме

За затопленные сточными водами улицы «Тепловодосети» села Кетово заплатят всего 10 тысяч рублей

Без воды, с затопленным подвалом: жители дома для детей-сирот хотят подать в суд на компанию Баскаля