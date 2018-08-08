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Аграрии Курганской области получат из федерального бюджета 102 миллиона рублей
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Аграрии Курганской области получат из федерального бюджета 102 миллиона рублей 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
Деньги компенсируют весенний рост на горючее
Дмитрий Медведев подписал документ, по которому 79 регионов страны получат субсидии на топливо для сельхозпроизводителей. В числе этих субъектов оказалось и Зауралье. Из федерального бюджета аграрии получат 95,1 миллион рублей, еще 7,2 выдели областной бюджет.
— Выделенные правительством РФ средства позволят компенсировать рост цен на ГСМ в весенний период. Сейчас оптовые цены на дизтопливо не только стабилизировались, но и снизились к июньской цене текущего года на 5-6%. Сегодня у нас уже стартовала уборочная кампания, аграрии ждут эту поддержку, и департамент со своей стороны готов доводить средства до сельхозтоваропроизводителей, выполнивших условия предоставления господдержки, максимально быстро, — отметил директор департамента АПК Курганской области Сергей Пугин.
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